Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik “usulsüz alım” davasında tutuklu sanıklar Mehmet Mandacı ve Rıza Can Özdemir tahliye edildi. Duruşma 25 Aralık’a ertelendi.

Tahliye kararı çıktı

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nce 2019 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarına ilişkin açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Mandacı ve Rıza Can Özdemir’in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından ara kararını açıkladı ve tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

Dava, eksiklerin giderilmesi için 25 Aralık’a ertelendi.

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı “suçtan zarar gören”, 8 kişi ise “şüpheli” olarak yer alıyor.

Soruşturmanın 25 Şubat’ta yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı, doğrudan temin yöntemiyle yapılan hizmet alımında usulsüzlük tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, “ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş” firmasının doğrudan temin yoluyla iş aldığı, firmanın teklif sürecine uygun olmayan bir şekilde dahil edildiği ve bazı belgelerde eksiklik ve tutarsızlıklar olduğu vurgulandı.

Faaliyet alanı sonradan değiştirildi

Savcılık, firmanın esas faaliyet konusunun şehirler arası taşımacılık olduğunu, ancak iş alındıktan sonra “gösteri ve etkinlik organizasyonu” faaliyetinin eklendiğini belirledi. Bu durumun, firmanın doğrudan temine teklif verme yeterliliği bulunmadığı halde işe dahil edildiğini gösterdiği ifade edildi.

Belediyeye ödeme yapıldı

İddianamede yer alan tespitlere göre, firma 5 Kasım 2019’da Beşiktaş Belediyesine 99 bin 238 TL’lik fatura kesti. 12 Aralık 2019’da belediye hesabından 98 bin 440 TL ödeme yapıldı. Ancak teslim edilen ürünlerin eksik olmasına rağmen tam gösterildiği ve bu durumun, belediyenin zarara uğratılması anlamına geldiği savunuldu.

“Kamu zararına dolandırıcılık” suçlaması

İddianamede, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, dönemin belediye başkan yardımcısı Alican Abacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Abacı’nın babası İsmet Abacı ve firma sahibi Hakan Ateş hakkında,

“edimin ifasına fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer şüpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata için ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bir sonraki duruşma 25 Aralık’ta

Mahkeme heyeti, tahliye kararının ardından dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi.

Bu süreçte sanıkların adli kontrol şartıyla serbest kalacağı bildirildi.