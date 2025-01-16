Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alındığı soruşturmada suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlığına tedbir kondu.

Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyeleri dahil 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada suç örgütü lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş yakalandı.

Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte yakalanan kişi sayısı 40’a ulaştı.