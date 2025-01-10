Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, 11 Ocak Cumartesi günü Bodrum FK’yı konuk ediyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bu maçı kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor. Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK ise düşme hattından kurtulma mücadelesinde önemli bir deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyor.

Beşiktaş’ta gözler Immobile’de

Beşiktaş’ta sezonun en skorer oyuncusu Ciro İmmobile, performansındaki düşüşe rağmen takımın en büyük hücum silahı olacak. Bu sezon çıktığı 22 maçta 13 gol atan İtalyan forvet, sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı Rizespor ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. İmmobile’nin yanı sıra Rafa Silva, Gedson Fernandes ve genç yıldız Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ın hücum hattında öne çıkan isimler olacak.

Bodrum FK düşme hattından kurtulmak istiyor

Süper Lig’in en az gol atan takımı konumundaki Bodrum FK, Beşiktaş karşısında sürpriz bir sonuç arıyor. Volkan Demirel yönetimindeki ekipte Fredy, Dimitrov ve Seferi, hücumda etkili olması beklenen isimler.

Maç detayları:

Tarih: 11 Ocak Cumartesi

Saat: 19:00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu

Yayın Kanalı: beIN Sports 1

Muhtemel 11’ler:

Beşiktaş:

Mert, Onur, Udokhai, Zaykutdinov, Massuaku, Salih, Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile

Bodrum FK:

Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Dimitrov, Seferi

Beşiktaş için kritik bir mücadele

Siyah-beyazlılar, son 9 maçında sadece Fenerbahçe karşısında galip gelebildi. Bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de taraftarını yeniden arkasına almak istiyor. Öte yandan Bodrum FK, zorlu deplasmanda puan alarak ligde kalma yarışında önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.