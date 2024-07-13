Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Slovenya'da ilk hazırlık maçını Dinamo Zagreb ile oynayacaktı. Ancak müsabaka öncesi aniden başlayan yoğun sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle maç iptal edildi.

Müsabaka öncesinde başlayan yoğun sağanak yağmur, sahayı futbol oynamaya elverişsiz hale getirdi. Her iki takımın teknik ekipleri ve maç yetkilileri, oyuncuların sağlığını ve güvenliğini riske atmamak adına maçı iptal etme kararı aldı.

Maçın iptalini Beşiktaş sosyal medyasından duyurdu.

ℹ GNK Dinamo Zagreb ile oynanması planlanan hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edilmiştir. https://t.co/S3NkvFaIWs pic.twitter.com/PcuD474HNf — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024