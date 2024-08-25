Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Augsburg forması giyen stoper Felix Uduokhai’nin transferi için harekete geçti ve Alman futbolcuyu görüşmeler için İstanbul’a davet etti.

Uduokhai İstanbul’a geliyor

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Augsburg’da forma giyen Felix Uduokhai’yi transfer listesine ekledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Alman stoperin transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul’a geleceği belirtildi. Açıklamada, "Felix Uduokhai, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonki performansı

Uduokhai, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga’da 33 maçta görev aldı ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. 1.92 boyundaki savunmacı, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte savunma hattında daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Transferde sona yaklaşılıyor

Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde Felix Uduokhai’yi yeni sezonda kadrosuna katmayı planlıyor. İstanbul’da yapılacak görüşmelerin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Uduokhai, kariyerinde daha önce Wolfsburg ve 1860 Münih formaları da giymişti.