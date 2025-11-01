Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev derbi öncesi Beşiktaş Fenerbahçe arasındaki tüm geçmiş maçlar ve skorları merak konusu oldu. İşte son 100 yılın rekabeti ve son 10 maçın detayları.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN TÜM MAÇLAR VE SKORLARI

Türk futbol tarihinin en uzun soluklu rekabetlerinden biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçları bugüne dek 361 kez gerçekleşti. Rekabetin başlangıcı 28 Kasım 1924 tarihinde Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyeti ile kaydedildi.

Fenerbahçe toplam 135 galibiyet elde etti.

elde etti. Beşiktaş toplam 129 galibiyet aldı.

aldı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu uzun rekabet, sarı-lacivertliler lehine gol ve galibiyet sayısında küçük bir üstünlükle devam ediyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ SON 10 MAÇ VE SONUÇLARI

4 Mayıs 2025 – Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş 7 Aralık 2024 – Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe 27 Nisan 2024 – Fenerbahçe 2:1 Beşiktaş 9 Aralık 2023 – Beşiktaş 1:3 Fenerbahçe 2 Nisan 2023 – Fenerbahçe 2:4 Beşiktaş 2 Ekim 2022 – Beşiktaş 0:0 Fenerbahçe 8 Mayıs 2022 – Beşiktaş 1:1 Fenerbahçe 19 Aralık 2021 – Fenerbahçe 2:2 Beşiktaş 21 Mart 2021 – Beşiktaş 1:1 Fenerbahçe 29 Kasım 2020 – Fenerbahçe 3:4 Beşiktaş

Not: Son 10 maçta her iki takım da birbirine karşı üstünlük sağlamakta zorlandı. Birkaç maçta yüksek skorlar, rekabetin ne kadar çekişmeli geçtiğini ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ EN ÇOK KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Süper Lig kapsamında iki takım 139. kez karşı karşıya gelecek.

karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kazanma sayısı: 49 maç

Beşiktaş kazanma sayısı: 44 maç

Beraberlik sayısı: 45 maç

Sarı-lacivertliler, tarihsel olarak biraz daha üstün olsa da rekabet son derece dengeli ve çekişmeli.