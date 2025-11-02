Trendyol Süper Lig’in 11. haftası, sezonun en önemli karşılaşmalarından birine sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün (2 Kasım 2025 Pazar) akşamı kozlarını paylaşacak.
Taraftarların büyük ilgi gösterdiği derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda oynanacak?
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig 11. hafta derbisi, Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)’nda oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve binlerce taraftarın tribünden, milyonlarca futbolseverin ekran başından takip etmesi bekleniyor.
Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde öne çıkan istatistikler
-
İki takım bugüne kadar 361 kez karşı karşıya geldi.
-
Bu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 129 galibiyet aldı.
-
Rekabette Fenerbahçe 499, Beşiktaş 459 gol kaydetti.
-
Lig karşılaşmalarında Fenerbahçe’nin 49, Beşiktaş’ın ise 44 galibiyeti bulunuyor.
-
İki takım arasındaki 45 lig maçı ise beraberlikle sonuçlandı.
Derbi detayları
-
🏆 Organizasyon: Trendyol Süper Lig – 11. Hafta
-
⚽ Maç: Beşiktaş vs Fenerbahçe
-
📍 Stat: Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)
-
🕗 Saat: 20.00
-
📺 Yayın: beIN SPORTS 1