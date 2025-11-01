Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisini şifresiz izlemek mümkün değil. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANIYOR?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak. İki takım bu kritik müsabakada 362. kez karşı karşıya gelecek ve taraftarlar şimdiden nefeslerini tutmuş durumda.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ VE SPİKERİ KİM?

Derbinin hakemi Cihan Aydın olarak belirlendi. Yardımcı hakemler ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken olacak. Maçı ekran başında takip edecek futbolseverler için spiker olarak Ali Okancı görev yapacak. Okancı, maç boyunca kritik anları ve önemli pozisyonları izleyicilere aktaracak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak. Şifresiz canlı yayın imkânı bulunmadığından, maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine dahil olması gerekiyor.

Futbolseverler, abonelik sistemi üzerinden maçı canlı izleyebilecek ve mücadeledeki her anı takip edebilecek.

