Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi öncesi eksik ve kart sınırındaki oyuncular belli oldu. Her iki ekip de derbiye neredeyse tam kadro çıkacak.

DERBİ HEYECANI ÖNCESİ SON DURUM

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi heyecan dorukta. Pazar günü oynanacak dev mücadele, hem zirve yarışını hem de ezeli rekabeti yakından ilgilendiriyor. Taraftarlar derbi öncesi “Kimler oynayacak, kimler cezalı?” sorularının yanıtını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCU VAR MI?

Beşiktaş’ta derbi öncesi eksik bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Portekizli yıldızın derbide forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE DE SAKAT OYUNCU BULUNUYOR MU?

Fenerbahçe cephesinde de derbi öncesi sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısına tam kadro çıkacak.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR BELLİ OLDU

Derbi öncesi iki takımda da kart sınırında bulunan futbolcular dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta ise Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu sarı kart sınırında yer alıyor. Bu iki isim de derbide kart görürse gelecek maçta cezalı duruma düşecek.

BJK-FB DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 3 Kasım Pazar günü oynanacak. Mücadele, Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.