Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarında yer almayan oyunculardan sağ bek Onur Bulut ve Tayfur Bingöl, takımdan ayrılıyor.

Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu

30 yaşındaki sağ bek Onur Bulut, 1.5 yıl önce Kayserispor'dan transfer edilmesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Bulut, Süper Lig ekibi Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer, Başakşehir'in savunma hattını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Tayfur Bingöl, Eyüpspor'a kiralanıyor

Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyecek. Beşiktaş formasıyla 54 maça çıkan Bingöl, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.