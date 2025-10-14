Süper Lig’de zirve hedefini koruyan Beşiktaş, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için transfer planlamasına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın onay verdiği bildirilen hamlede siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Kulüp kaynaklarına göre Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin hem teknik kapasitesi hem de hücum zenginliği açısından Beşiktaş kadrosuna önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.

Fenerbahçe’nin kararı bekleniyor

Beşiktaş cephesi, transfer sürecinde Fenerbahçe’nin son kararını bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci için “ayrılık” yönünde bir adım atarsa Beşiktaş resmî temaslara başlamaya hazır.

İrfan Can’ın menajerlik ekibinin de transfer sürecine sıcak baktığı ve Avrupa’dan da bazı tekliflerin değerlendirildiği belirtiliyor.

İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 183 maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu karşılaşmalarda 32 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

2020 yılında Başakşehir’den transfer edilen milli futbolcu, son dönemde kadro tercihleri dışında kalmasıyla gündem olmuştu.

Teknik heyetin değerlendirmesi

Sergen Yalçın’ın, özellikle orta saha yaratıcılığını artırma planı çerçevesinde İrfan Can’ı sistemine uygun bulduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun mali şartlarının uygun olması hâlinde kış transfer döneminde resmî girişim yapacak.

Transfer dönemi için geri sayım

Süper Lig’de ara transfer dönemi ocak ayında başlayacak. Beşiktaş’ın, bu süreçte birkaç yerli oyuncuyla kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

İrfan Can Kahveci transferi gerçekleşirse, siyah-beyazlı ekipte hem rotasyon hem de pas bağlantılarında önemli bir denge sağlanacağı tahmin ediliyor.