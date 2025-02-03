Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında yarın Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Kupaya deplasmanda Sivasspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlı ekip, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor ise Süper Lig takımı Adana Demirspor dahil olmak üzere dört rakibini eleyerek grup aşamasına yükseldi. İlk grup maçında Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan yeşil-beyazlılar, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Beşiktaş, eksiklerle sahada

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov’un yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati’nin kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, A Spor'da canlı yayınlanacak.

Biletler 10 ve 20 TL

Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşmasının bilet fiyatları kale arkası için 10 TL, batı ve doğu tribünleri için 20 TL olarak belirlendi.

Okan Derici, Kırklarelispor'un gol silahı

Kırklarelispor’un en skorer ismi, bu sezon lig ve kupa dahil 24 maçta 11 gol atan Okan Derici oldu. Tecrübeli oyuncu, Eintracht Frankfurt altyapısından yetiştikten sonra Türkiye'de birçok takımda forma giydi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’ın kupa geleneği

Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı son iki maçta iki kupa kazandı. Geçen sezon Trabzonspor’u 3-2 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, bu sezon başında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı müzesine götürdü.