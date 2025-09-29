Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda Kocaelispor’u ağırladı ve maçı 3-1 kazanarak arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, derbi öncesi moral bulmuş oldu.

Maçın golleri hızlı geldi

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Rafa Silva ile öne geçti. Sadece 6 dakika sonra Vaclav Cerny farkı ikiye çıkardı. İlk yarı başka golle tamamlanmadı ve Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Kocaelispor umutlandı ama yetmedi

İkinci yarıda 50. dakikada Tayfur Bingöl ile umutlanan Kocaelispor, maçta dengeyi sağlayamadı. Son sözü ise 90+3. dakikada Jota Silva söyledi ve maç 3-1 sonuçlandı.

Puan durumu ve gelecek maçlar

Bu sonuçla Beşiktaş, 1 maç eksiğiyle puanını 12’ye yükseltti. Kocaelispor ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Gelecek hafta Beşiktaş, Galatasaray ile dış sahada karşılaşacak. Kocaelispor ise Eyüpspor’u ağırlayacak.

Sergen Yalçın’dan değişiklikler

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçına kıyasla sahaya 4 değişiklikle çıktı. Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin’in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure görev aldı.