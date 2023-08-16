Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme turu rövanşında Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışması sonrası yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın saat 21.00’de Beşiktaş Stadyumu’nda Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

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