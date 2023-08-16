İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlığı bulunan Omar Colley ile kayınvalidesi ve oğlu trafik kazası geçirdiği için Fransa'ya giden Rachid Ghezzal, antrenmana katılmadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise idmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş-Neftçi karşılaşması, yarın saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.