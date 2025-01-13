İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında, belediye başkanlarına ve belediye yöneticilerine rüşvet verdiği iddia edilen örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aktaş’ın yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi.

Başsavcılık tarafından yürütülen operasyon, kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet ağı kurularak haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında belediye başkanları, yöneticiler ve iş insanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Aziz İhsan Aktaş’ın gözaltına alınması, soruşturmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, örgütün faaliyetleriyle ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü ve adli sürecin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.