İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri’ne yönelik “suç örgütü üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali” suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle etmekle suçlanıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve daha önce tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında bulunduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aziz İhsan Aktaş kimdir?

Soruşturmanın merkezindeki Aziz İhsan Aktaş, kamu kurum ve belediyelerden aldığı büyük çaplı ihalelerle dikkat çeken Bilginay ve İçkale şirketleriyle bağlantılı. Bu şirketlerin EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, TBMM, Yargıtay gibi devlet kurumlarının yanı sıra Beşiktaş, Esenyurt, Gaziantep Büyükşehir, Trabzon Büyükşehir, Balıkesir gibi birçok belediyeye hizmet verdiği öğrenildi.

CHP ve AK Parti Belediyeleri dahil

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bilginay ve İçkale şirketlerinin AK Parti belediyeleri dahil birçok kurumdan toplamda 4 milyar TL’yi aşan ihaleler aldığını vurgulayarak, operasyonun siyasi saiklerle gerçekleştirildiği yönünde eleştirilerde bulundu.

Aziz İhsan Aktaş’ın Soruşturmaya Konu Faaliyetleri arasında ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet verme ve mal varlığı değerlerini aklama vergi Usul Kanunu’na muhalefet bulunmakta.

Öne çıkan ihaleler

Bilginay’ın Esenyurt Belediyesi’nden aldığı cemevi ve lise kampüsü yapımı gibi dev projeler dikkat çekiyor. İçkale ise hem CHP’li hem de AK Partili belediyelerle çalışarak geniş bir yelpazede hizmet vermiş durumda.

İçkale şirketinin çalıştığı, ihale aldığı belediyeler arasında Gaziantep Büyükşehir, Kütahya, Küçükçekmece, Balıkesir, Beşiktaş, Esenyurt, Çerkezköy, Bağlar bulunuyor. Elektrik Üretim A.Ş. gibi devlet kurumlarıyla da çalışan İçkale, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na da hizmet veriyor.

Soruşturma derinleşirken, gözaltına alınan 47 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.