Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Liverpool forması giyen serbest statüdeki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı ekipten KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.



29 yaşındaki oyuncu, 8 Ağustos Salı günü transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a gelmişti.

