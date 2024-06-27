Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Rafa Silva sezon başına 6 milyon euro garanti ücret alacak.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta forma giyen ve 22 gol atıp 15 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Rafa Silva, kariyerinde ilk kez Portekiz dışında bir ligde mücadele edecek. Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelerek taraftarlarla buluştu ve Beşiktaş'a katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir" denildi.