Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Norveçli Ole Gunnar Solskjaer’i getirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, görüşmelere başlandığını resmi bir açıklama ile duyurdu.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Solskjaer’i taşıyan uçağın bugün 14.00-15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacağı bildirildi.

Solskjaer’in kariyeri

51 yaşındaki Norveçli teknik adam, 2019-2021 yılları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da görev yaptı. Solskjaer, 2023 yılından itibaren UEFA’da maç analisti olarak çalışıyordu. Deneyimli teknik direktör, oyunculuk kariyerinde de Manchester United formasıyla büyük başarılar elde etmişti.

Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş taraftarları, Solskjaer’in takımın başına geçmesiyle yeni bir dönemin başlayacağına inanıyor. Siyah-beyazlı camia, Solskjaer’in takımı üst sıralara taşıyacak bir ivme kazandırmasını umut ediyor.