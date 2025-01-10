Beşiktaş, zorlu geçen 2024/2025 sezonunda teknik direktör belirsizliğini çözmeye çalışıyor. Başkanlığa yeni seçilen Serdal Adalı, takımın başına geçecek ismi bulmak için yerli ve yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Sergen Yalçın ve İsmail Kartal’la görüşüldü

Başkan Adalı, göreve geldikten sonra ilk olarak Beşiktaş camiasında efsaneleşmiş bir isim olan Sergen Yalçın ile masaya oturdu. Ancak görüşme olumsuz sonuçlandı. Ardından İsmail Kartal ile görüşüleceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Montella için TFF’ye ziyaret

Sabah Gazetesi'nin haberine göre yerli teknik adamlarla sonuç alamayan Beşiktaş, bu kez yabancı isimlere yöneldi. Başkan Serdal Adalı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Ancak Adalı’nın, Montella’nın hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takımı çalıştırması teklifine Hacıosmanoğlu’ndan net bir ret geldi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan açıklama

“Milli Takım’ın kritik ve önemli maçları var. Hocanın odaklanması gereken yer de burası. İki takımı çalıştırmak gibi bir duruma sıcak bakamayız,” ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın sadece Ay-Yıldızlı ekip üzerine yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Montella defteri kapandı

TFF’den gelen bu olumsuz yanıt ve Montella’nın Milli Takım’a odaklanma kararıyla Beşiktaş, bu seçeneği henüz değerlendirmeye almadan kapatmak zorunda kaldı.

Beşiktaş’ta belirsizlik sürüyor

Sezon başında Süper Kupa’yı kazanarak güçlü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligde aldığı üst üste mağlubiyetler ve yönetim krizleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Yeni başkan Serdal Adalı’nın, kulübü bu zorlu süreçten çıkaracak teknik direktörü ne zaman bulacağı merakla bekleniyor.