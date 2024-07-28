Beşiktaş, yeni sezonda transfer çalışmalarına devam ediyor. Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle Avrupa’da büyük yankı uyandıran siyah beyazlılar yine büyük oynuyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica forması giyen David Neres ile anlaşma aşamasına geldi. Sezon boyu Di Maria’nın gölgesinde kalan Brezilyalı sambacı için şartları zorluyor. Kiralık formülünü kullanacak devreye sokmak isteyen Beşiktaş, Portekiz ekibine satın alma opsiyonlu teklif yapacak. 27 yaşındaki Sambacının da Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. David Neres geçen sezon Benfica formasıyla toplam 35 maça çıktı 5 gol ve 9 asist katkısı verdi.

Avrupa’ya dönmek istiyor

Yeni sezon için kanat pozisyonu için elinde birçok alternatif bulunan Beşiktaş’ın bir başka hedefi ise Al İttihad forması giyen 25 yaşındaki Jota. Geçen sezon Celtic’den Al İttihad’a 29 milyon Euro karşılığında transfer olan Portekizli Avrupa’ya dönmek istiyor. Beşiktaş’ın Neres gibi kiralık formülünü devreye sokacak. Al İttihad kulübünün maaşının bir kısmını karşılaması bekleniyor. Eğer Arap kulübü bu teklifi kabul ederse Jota 1 yıllık siyah beyazlı formayı giyecek.

Tecrübeli stoper önerildi

Gabriel Paulista transferi sonrası stoper bölgesine futbolcu arayan Beşiktaş rotayı bonservisi elinde olan Joel Matip’i gündemine aldı. Liverpool ile ayrılan ve bonservisi elinde olan Kamerunlu stoper menajerler aracılığıyla Kara Kartal’a önerildi. 32 yaşındaki tecrübeli stoper ise Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakıyor. Liverpool formasıyla 150 maça çıkan Kamerunlu 9 gol atarak 5 asist katkısı verdi. Beşiktaş’ın bu üç oyuncuyu İstanbul’a getirmesi bekleniyor.