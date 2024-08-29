UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Lugano ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle evinde oynayacağı maçı kazanmak ve turu geçmek istiyor. Avrupa Lig aşamasına kalabilmek yoğun şekilde hazırlanan siyah beyazlılar bu maçta tüm planlarını galibiyet olarak belirledi.

Beşiktaş-Lugano maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Siyah beyazlılar deplasmanda 3-3'lük beraberlik sonrası rövanş maçında herhangi bir galibiyet senaryosunda tur atlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.