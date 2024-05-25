İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla buluşturdu.

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı.

Meydana kurulan platforma anonslarla çıkan siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Başkan Hasan Arat, "Size söz verdik, kupayı buraya getireceğiz dedik. Futbolcularımız sözünde durdu ve çocuklar kupayı getirdi." dedi.

Taraftarlarına bu sezon kötü günler yaşattıklarını söyleyen kaptan Necip Uysal da "Bu sene sizi çok üzdük, farkındayız. Kupayı alıp size hediye etmek istiyorduk, bunu başardık." ifadelerini kullandı.

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Necip Uysal'dan Süper Kupa için de söz istedi. Yücel'in "Söz veriyor musunuz?" sorusuna, siyah-beyazlı oyuncu, "Bu kupa için de söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz." cevabını verdi.

Kutlamalar esnasında Beşiktaşlı taraftarların, Robert Lewandovski'yi talep eden tezahüratları ise dikkatleri çekti.