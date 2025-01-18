Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Samsunspor’u konuk etti. Mücadelede birçok pozisyon yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. Samsunspor’da Rick van Drongelen’in kırmızı kart görmesi, maçın en kritik anlarından biri oldu.

İkinci yarıda heyecan doruktaydı

Maçın ikinci yarısında heyecanlı anlar yaşandı. 63. dakikada Rashica’nın pasıyla pozisyona giren Muçi, direği geçemedi. Beşiktaş kalecisi Mert Günok ise kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Özellikle 82. dakikada Ercan Kara’nın vuruşunda yaptığı kurtarış, maçın dönüm noktalarından biri oldu.

Samsunspor 10 kişi kaldı

64. dakikada Rick van Drongelen, Immobile’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Samsunspor, savunma ağırlıklı bir oyun sergiledi.

90+7. dakikada Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda topu çizgiden çıkaran Schindler, takımını mağlubiyetten kurtardı. Bu kritik müdahale, Samsunspor’un deplasmandan bir puanla dönmesini sağladı.

Maçta öne çıkan isimler

Beşiktaş: Mert Günok kalede güven verirken, Immobile ve Rashica’nın pozisyonları golle sonuçlanmadı.

Samsunspor: Kaleci Okan Kocuk kritik kurtarışlarıyla maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Schindler’in son dakikadaki müdahalesi de alkış topladı.

Beşiktaş, bu beraberlikle zirve yarışında kritik bir fırsatı kaçırdı. Samsunspor ise zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak moral buldu.