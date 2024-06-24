İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangına ilişkin dava için mahkeme tarihi belirlendi. 9 sanığın yargılanacağı dava, 17 Temmuz'da Marmara Cezaevi karşısındaki salonda başlayacak.

İddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Olayın, 2 Nisan'da saat 12.35'te "Masquerade" adlı gece kulübünde çıktığı ifade edilen iddianamede, yangının nedeninin tadilat sırasında kullanılan elektrikli el aletleri ve sanayi tipi oksijen tüpleri olduğu belirtiliyor. İddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Yangın raporunun bulguları

Yangın raporuna göre, işletmenin mal kabul bölümü girişine yakın bir noktada ağır tahribat ve deformasyon oluştu. İncelemede, elektrikli kaynak makinesi ve çeşitli elektrikli el aletlerinin yanı sıra sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğu gözlendi. Ayrıca, iş yerinde acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının bulunmadığı, mevcut söndürme sistemlerinin ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edildi.

Mahkeme süreci

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılanacak. Sanıkların, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Müşteki şüpheli Ercan Erkan ile dumanda etkilenen müşteki Usamettin Yıldırım’ın, ayrıca Gülden Taşpınar’ın yaralandıklarının belirtildiği iddianamede, Savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma sonucu olayın yaşandığı işletmenin sahiplerinin şüpheliler Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün şüpheli İsmet Şen, işletmenin tadilat dolayısıyla metal işlerini yapan kişilerin şüphelilerin de Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu kaydedildi.

Şüpheliler Dursun Çelik ile Sibel Çelik’in işletmede bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahibi olduklarının aktarıldığı iddianamede, şüpheli İbrahim Bildirici'nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olayın arka planı

Yangının ardından yapılan soruşturmada, gece kulübü işletmesinin sahiplerinin ve mesul müdürünün kimlikleri belirlenmiş ve kusurlu bulunan 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden biri olan Sibel Çelik'in ise tutukluluğuna itiraz edilmesi sonrası tahliye edildiği belirtildi.

Olaya ilişkin yangın raporuna da yer verilen iddianamede, yangın söndürülmesi sonrası yapılan incelemede işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği kaydedildi.

İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek, "Ancak şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur." denildi.