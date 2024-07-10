Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Maribor kentine geldi. Taraftarların coşkulu karşılamasıyla başlayan kamp, takımın performansını artırmak ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlık yapmak amacıyla planlandı.

Kampın başlangıcı ve yolculuk

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine uçtu. Yaklaşık 4 saat süren yolculuğun ardından Graz Havalimanı’na ulaşan siyah-beyazlı ekip, burada taraftarların sevgi tezahüratlarıyla karşılandı. Takım, havaalanından kara yoluyla Maribor'da konaklayacağı Habakuk Hotel'e geçti.

Beşiktaş'ın Slovenya kampı, takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını tamamlaması açısından büyük önem taşıyor. Teknik direktör ve antrenörler, oyuncuların formunu artırmak, yeni transferlerin takıma adaptasyonunu sağlamak ve mevcut oyuncuların performanslarını değerlendirmek amacıyla çeşitli antrenman programları hazırladı.

Beşiktaş kafilesi, Graz Havalimanı'nda siyah-beyaz renklere gönül vermiş taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, oyunculara ve teknik ekibe sevgi gösterilerinde bulunarak, yeni sezon öncesi moral verdi. Takım, taraftarların bu destekleriyle motive bir şekilde kamp çalışmalarına başladı.