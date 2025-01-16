Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarında önemli bir adım atıyor. Süper Lig’de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yıldız oyuncusu Gedson Fernandes’in bonservisinin tamamını almak için Portekiz devi Benfica ile görüşmelere hazırlanıyor.

Yeni yönetimden ilk büyük adım

Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, göreve gelir gelmez harekete geçti. Özellikle teknik direktör seçimi ve kadro güçlendirme konularında kapsamlı bir plan hazırlayan yönetim, Gedson Fernandes transferini öncelikli hedefler arasına aldı.

17 milyon euro değerindeki yıldız

Sözcü’nün haberine göre, güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Gedson Fernandes’in bonservisinin yarısı Benfica’ya ait. Beşiktaş Yönetimi, bu mülkiyet sorununu çözerek oyuncunun bonservisinin tamamını elinde bulundurmak istiyor.

Sözleşmesi 2027’de sona eriyor

Gedson Fernandes, Beşiktaş ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan önemli bir isim. Orta sahadaki dinamik oyunu ve performansıyla taraftarın sevgisini kazanan yıldız oyuncu, takımı için kritik bir rol oynuyor.