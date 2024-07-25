Son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, İmmobile, Paulista ve Rafa Silva gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katarak transfer döneminde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Savunma açıklarını da kapatmak için transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda 3 isim ön plana çıkıyor.

İlk hedef Atletico Madrid'den

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilecek güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi Avrupa futbolunun tanınmış isimlerini kadrosuna kattı. Şimdi ise savunma hattını güçlendirmek amacıyla yeni hedeflere yöneliyor.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hermoso, Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri oldu. Oyuncunun Napoli'nin transfer listesinden çıkması, Beşiktaş'ın bu transferde elini güçlendirdi. Bir süre Napoli'nin de listesinde olması Beşiktaş'ın anlaşma ihtimalini düşürse de Napoli'nin şu an için Hermoso transferiyle ilgilenmediği basında konuşulanlar arasında.

İkinci hedef Napoli'den

Beşiktaş, Napoli'nin Norveçli stoperi Leo Ostigard'ı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro teklif ederken, Napoli'nin 8 milyon Euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, aradaki farkı kapatmayı ve 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Üçüncü hedef Barcelona'dan

Katalan gazetesi Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Lenglet, Barcelona'ya geri döndü ancak kariyerine yeni bir takımda devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş, bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirme hedefinde.

Beşiktaş taraftarları, yapılan transferlerin ardından takımın yeni sezonda zirve mücadelesi vereceğine inanıyor. Özellikle savunma hattına yapılacak takviyeler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Clement Lenglet ve diğer isimlerle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması, Beşiktaş'ın yeni sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.