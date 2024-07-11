Günlerdir Ciro Immobile ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş prensipte anlaştığı dünyaca ünlü golcü için İtalya’ya gitti. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, dün akşam saatlerinde Immobile için İtalya’ya uçtu. 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalatmayı planlayan yöneticiler Lazio'yu da 3 milyon Euro'ya ikna edip operasyonu sonuçlandıracak. Oyuncuya verilecek rakamın ise 6 milyon euro olacağı ortaya çıktı. 8 sezondur Lazio forması giyen İtalyan golcü kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek.



Lazio tarihine geçti



Adı Lazio ile özdeşleyen tecrübeli forvet, çizme ekibinde 340 maça çıktı ve 207 gol ağlara gönderdi. Bu istatistikle Immobile Lazio tarihine adını altın harflerle kazıdı. Kariyerinde 7 kez gol kralı olan Ciro 2019-2020 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.



Ciro Immobile kimdir?



Kariyerine Juventus altyapısında başlayan Ciro Immobile, ardından birçok takıma kiralandı ve bu takımlarda çok iyi performans sergiledi. Juventus forması giydiği dönemde ilk olarak Grosseto ekibine kiralanan Ciro burada 16 maçta 1 gol attı. Ardından Pescara yolunu tutan İtalyan burada performansıyla büyüledi. Pescara’da 37 maça çıkan golcü 28 gol atarak Pescara’nın bir üst lige çıkmasına büyük katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Genoa ekibinin parçası olan Ciro, 34 maçta 5 gol atabildi. 2013-2014 sezonunda ise Torino ekibinin dikkatini çeken Immobile 13 milyon Euro karşılığında bordo-beyazlılara transfer oldu. Torino’da 2013-2014 sezonunda oynadığı 33 maçta 22 gol atarak Alman devi Dortmund'un dikkatini çekti ve 2014'te Alman ekibine katıldı. Almanya’da hayal kırıklığı yaratan İmmobile kariyerini Sevilla’da kiralık olarak geçirdi. Sevilla’nın ardından Torino’ya kiralanan oyuncu ardından Lazio’nun yolunu tuttu.