Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Beşiktaş, bu sene hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Şu ana kadar Immobile ve Rafa transferi ile taraftarların gönlünü alan Beşiktaş yönetimi stoper pozisyonuna da yıldız getirmeyi planlıyor. Sol ayaklı bir stopere ihtiyacı olduğunu rapor eden Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un, Zenit forması giyen Robert Renan’ı istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda Brezilyalı stoper için Zenit ile görüşmelere başladı.

Zenit’ten rekor beklenti

Habere göre, Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin ise bir an önce transferi tamamlayıp yeni sezon öncesi Renan’ı İstanbul’a getirmeyi hedefliyor. Renan, Gabriel Paulista ve İstanbul’a gelip Beşiktaş ile sözleşme imzalaması beklenen Çaykur Rizespor futbolcusu Emirhan Topçu sonrası siyah beyazlılara transfer olan üçüncü stoper olacak.

Renan’ın performansı

20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.