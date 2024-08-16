Son Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalma hakkı elde etti. Siyah-beyazlılar, play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. Lugano - Beşiktaş maçı, 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maçın saati ve yayıncı kuruluşu henüz belirlenmedi. Rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Lugano'nun Play-Off yolu

Lugano, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. İsviçre ekibi, kendi sahasında oynadığı ilk maçta 4-3 mağlup olmuş, İstanbul'da oynanan rövanşta ise 2-1'lik skorla bir kez daha mağlup olarak elenmişti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Lugano, evinde oynadığı rövanş maçında 2-2 berabere kalarak uzatmalarda tur atladı ve play-off'a yükseldi.

Geçtiğimiz sezon Lugano, Beşiktaş ile UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya gelmişti. İstanbul'daki ilk maçta Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. İki takımın da iddiasını kaybettiği grubun son maçında ise Beşiktaş, deplasmanda Lugano'yu 2-0 yenmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni lig formatı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon, geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi. Takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilirken, her takım 8 farklı rakibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak. Bu yeni format, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda daha fazla rekabet ve heyecan sunmayı hedefliyor.