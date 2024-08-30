UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Toplam 36 takımın yer alacağı grup aşaması kura çekimi, bugün belirlendi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Rakipler:

Eintract Frankfurt (E)

Ajax (D)

Maccabi Tel Aviv (E)

Lyon (D)

Malmö (E)

Bodo/Glimt (D)

Athletic Bilbao (E)

Twente (D)

Bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatla birlikte, takımlar lig aşamasında 8 maç yapacak. Her takım, 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Temsilcilerimiz, kendi torbaları dışında yer alan tüm takımlarla eşleşme olasılığına sahip olacak.

Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. 9 ile 24. sırada yer alan takımlar ise play-off maçları oynayarak son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek. Ligde son 12 sırada yer alan takımlar ise Avrupa Ligi'ne veda edecek. Avrupa Ligi'nde grup maçları 25-26 Eylül'de başlayacak, son karşılaşmalar ise 30 Ocak 2025'te oynanacak.