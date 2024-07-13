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Stattan ayrılan Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kamp yaptıkları otelde antrenman maçı oynanmasına karar verdi.

İki takımın yaptığı değerlendirmenin ardından maç, iptal edildi.

Siyah-beyazlıların Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya kısa bir süre kala başlayan yağmur ve şiddetli dolu yağışı sonrasında maçın oynanmamasına karar verildi.

MARİBOR (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş 'ın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb 'le oynayacağı maç, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu.

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