Süper Kupa maçında ezeli rakibini 5-0 tarihi bir skorla geçen Beşiktaş kupayı müzesine götürmeyi başardı. Siyah beyazlılarda attığı 2 gol ile takımın yıldız ismi olan Ciro Immobile, 21. saniyede attığı gol ile rekor kırdı ve İtalya ve Dünya basınında gündem oldu. İtalya ve dünya basınına yansıyan başlıklar bu şekilde;

İtalya’nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport: Immobile'den iki gol ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı yıkıldı. Ciro, İstanbul'daki tarihi rakiplerine karşı alınan 5-0'lık galibiyetin baş kahramanı: sadece 21 saniye sonra ilk golü attı. Ciro Immobile için Beşiktaş formasıyla harika bir ilk maç oldu. Lazio'nun eski forveti, Mauro Icardi'li Galatasaray'ı 5-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı kazanan takımın yıldız oyuncusu oldu.

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Lazio günlerindeki gibi... Lazio'nun eski kaptanı yeni Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Türkiye'ye damgasını vurmak için 21 saniye harcadı. Başarılı bir çıkış yaptı. Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'a karşı taraftarların coşkusu altında duble yaptı ve ilk kupasını kazandı.

Sky Sports İtalia: Daha gelir gelmez Ciro Immobile kendini kişisel rekorunu güncellemek zorunda buldu. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve kupa dolabındaki ilk kupasını kazandı.

Galibiyetin dünya basınına ise yansıması şu şekilde;

İspanya’nın en ünlü spor gazetesi Mundo Deportivo: Beşiktaş ve Immobile, Galatasaray'ı küçük düşürdü.

Bir diğer yüksek tirajlı gazete, AS: Beşiktaş, Türkiye'de sezonun ilk resmi maçı olan Süper Kupa'da Galatasaray'a ezici bir darbe indirdi.

Almanya’nın ünlü spor gazetesi Kicker: Türk futbolunda inanılmaz başlangıç. Immobile sadece 21. saniyede golü buldu.