Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, MLS ekibi Toronto’da forma giyen Lorenzo Insigne’yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan yıldız, Avrupa’da transfer döneminin bitmesine saatler kala önemli bir teklif alırken, bu öneriyi geri çevirdi.

Valladolid teklif yaptı, Insigne reddetti

DAZN Italia’nın haberine göre, LaLiga’da kümede kalma mücadelesi veren Real Valladolid, 33 yaşındaki kanat oyuncusuna son gün teklif sundu. Ancak Insigne, İspanyol ekibinin teklifini kabul etmedi.

Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş’ın Insigne transferinde rakipsiz kaldığı öne sürülüyor. Türkiye’de transfer dönemi 11 Şubat’a kadar devam ettiği için Siyah-Beyazlıların tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için süre avantajı bulunuyor.

MLS kariyerinde 63 maç, 18 gol

Napoli formasıyla uzun yıllar İtalya’da üst düzey futbol oynayan Lorenzo Insigne, 2022’de Toronto’ya transfer olmuştu. Deneyimli futbolcu, MLS’te çıktığı 63 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.