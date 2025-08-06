Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Wilfred Ndidi transferinde nihai aşamaya geldi. Leicester City forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu için siyah-beyazlı ekiple 3 yıllık sözleşme yapılacak. Transfer sürecinde bazı zorluklar yaşansa da Ndidi’nin tercihi Beşiktaş oldu.

9.5 milyon euro bonservis bedeli

Sky Sport’un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Wilfred Ndidi’nin bonservisi için Leicester City’ye 9.5 milyon euro ödeyecek. Bu rakam, siyah-beyazlı kulübün orta sahasına önemli bir takviye yapacağının da göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ndidi yarın İstanbul’da olacak

Wilfred Ndidi’nin 7 Ağustos Perşembe günü İstanbul’a gelmesi planlanıyor. Nijeryalı futbolcu, İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak Beşiktaş forması giymeye başlayacak.

28 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferi, Beşiktaş’ın orta saha hattında hem savunma hem de oyun kurma açısından büyük katkı sağlayacak. Teknik heyet ve taraftarlar, Ndidi’nin siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla takımın başarısına önemli destek vermesini bekliyor.

Beşiktaş yönetimi, bu transferle birlikte sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor ve taraftarların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.