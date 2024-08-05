Avrupa Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Beşiktaş, play-off turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile İsviçre temsilcisi Lugano arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Maç Takvimi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. İlk maçta alacakları avantajlı bir skor, siyah-beyazlıların grup aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Yolculuğu

Beşiktaş, Türkiye'nin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak Avrupa Ligi'nde yeniden yer almak istiyor. Son yıllarda Avrupa'da istikrarlı performanslar sergileyen siyah-beyazlılar, bu sezon da adını duyurmayı hedefliyor. Play-off turunda karşılaşacakları Partizan veya Lugano, zorlu rakipler olarak dikkat çekiyor ancak Beşiktaş'ın tecrübesi ve kadro kalitesi ile bu engeli aşabileceği düşünülüyor.

Muhtemel Rakipler: Partizan ve Lugano

Partizan: Sırbistan'ın köklü kulüplerinden biri olan Partizan, Avrupa kupalarında sıkça boy gösteren bir takım. Disiplinli ve mücadeleci oyun yapısıyla bilinen Partizan, Beşiktaş için zorlu bir rakip olabilir.

Lugano: İsviçre temsilcisi Lugano, son yıllarda Avrupa arenasında dikkat çeken performanslar sergiledi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarıyla da tanıdığımız, genç ve dinamik kadrosuyla öne çıkan Lugano, Beşiktaş karşısında sürpriz yapma potansiyeline sahip.