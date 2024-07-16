Süper Lig ekibi Beşiktaş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından 9 numaralı formanın yeni sahibini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, bu prestijli numarayı 18 yaşındaki genç yetenek Semih Kılıçsoy'a emanet etti.

Beşiktaş, kadrosunda önemli bir değişiklik yaparak, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ardından 9 numaralı formayı genç futbolcu Semih Kılıçsoy'a verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Semih Kılıçsoy'un yeni sezon için 9 numaralı formayı giyeceği resmi olarak duyuruldu.

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Semih Kılıçsoy için özel bir mesaj paylaştı: "Kapısından girdiğinden beri sadece en büyük hayalleri kurduğun Türkiye'nin en büyüğünde, şimdi 9 numara ile yeni hikayeler yazma zamanı! Semih Kılıçsoy, 9." Bu ifadelerle genç futbolcuya olan güven ve beklentiler vurgulandı.

Semih Kılıçsoy Kimdir?

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve geleceği parlak bir yetenek olarak görülen genç oyunculardan biri. Kılıçsoy'un, Beşiktaş'ın 9 numaralı formasını giyecek olması, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir heyecan yarattı. Genç futbolcu, daha önceki performanslarıyla ve yetenekleriyle dikkat çekmişti.

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından 9 numaralı formayı genç bir oyuncuya vermesi, Beşiktaş'ın genç yeteneklere olan güvenini ve geleceğe yönelik stratejisini gözler önüne seriyor. Kulüp, Semih Kılıçsoy'un performansını yakından takip edecek ve ona destek olacak.

Beşiktaş taraftarları, Semih Kılıçsoy'un 9 numaralı formayı giyecek olmasını büyük bir ilgiyle karşıladı. Sosyal medya üzerinden genç futbolcuya destek mesajları yağdı.