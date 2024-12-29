Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı başkanlık seçiminde delegeler tercihini yaptı. Rekor bir katılım ile gerçekleşen seçimde Serdal Adalı, büyük bir farkla zafer kazanarak Beşiktaş’ın yeni başkanı oldu. İlk 16 sandık sonucunda Adalı 5117, Yücel ise 2157 oy aldı.

Kongre erken başladı, yoğun ilgi gördü

Seçimlerin yapıldığı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00’da başladı. Kongre üyeleri, 25 sandık aracılığıyla oylarını kullandı. Başkan adaylarının konuşmalarının ardından saat 17.00’de oy verme işlemi sona erdi ve seçimin sonucu netleşti.

Seçim sonucu ve katılım rekoru

Seçimlerde Serdal Adalı'nın başkan seçilmesi büyük ölçüde garanti hale gelirken, Hüseyin Yücel seçim sonuçlarını kabullenip salondan ayrıldı. Seçime 13 bin 158 kongre üyesinin katıldığı açıklandı, bu da Beşiktaş’ın olağanüstü seçimlerdeki katılım rekorunu kırdığını gösterdi. 2023'teki seçimlerde bu rakam 12 bin 152 idi.

Adaylar el ele tribünleri selamladı

Genel kurulda oy sayma işlemleri sırasında, taraftarlar "Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne" şeklinde tezahüratlar yaptı. İki başkan adayı salona el ele gelerek tribünleri selamladılar ve büyük alkış aldılar.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Serdal Adalı'nın başkanlık için belirlediği yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek Üyeler: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Adalı, 4. kez aday oldu ve kazandı

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığı için 4. kez yarıştı. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkanlık ve ikinci başkanlık görevleri üstlenen Adalı, 2013, 2019 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde başkanlık yarışını kaybetmişti. Ancak bu sefer başarılı oldu ve Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak seçildi.

Beşiktaş'ın seçim geçmişi

Beşiktaş'ta son dört başkan, olağanüstü seçimle göreve gelmişti. Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat olağanüstü kongrelerde başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalı ve Yücel'in seçilmesiyle, Beşiktaş'ta olağanüstü seçimle göreve gelen üst üste beşinci başkan belirlenecek.

Süleyman Seba dönemi

Beşiktaş'ın en uzun süre başkanlık yapan ismi Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında 16 yıl başkanlık yaparak kulübün tarihine adını yazdırdı. Seba döneminde Beşiktaş, futbolda 22 kupa kazanarak büyük başarılar elde etti.