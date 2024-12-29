Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçmek için tarihi bir oylama sürecini tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün geleceğini belirleyecek olan bu seçimin ilk sonuçları açıklanmaya başladı. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasındaki çekişmeli başkanlık yarışında, sandıktan çıkan ilk verilere göre Adalı önde.

Süper Lig’deki kötü gidişatın ardından Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın istifa etmesi ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verilmesinin ardından kulübün yeni başkanı seçilmek üzere bu olağanüstü genel kurul toplandı. Kulüp üyeleri, yaklaşık 29 bin kişilik üyelik haklarına sahip topluluktan 13 bin 158 üye, bu tarihi oylama için oy kullandı.

Serdal Adalı farkı açtı

Oy verme işlemi sona ererken, sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi başlandı. Beşiktaş camiasının merakla beklediği ilk sonuçlar da açıklandı. İlk 5 sandıkta Serdal Adalı 1468 oy alırken, Hüseyin Yücel 705 oyda kaldı. Bu sonuçlar, Adalı’nın önde olduğunu gösteriyor ancak yarışın sonu hala belirsiz.