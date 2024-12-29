Beşiktaş’ın yeni kulüp başkanı Serdal Adalı oldu. Rakibi Hüseyin Yücel’e büyük bir fark atarak başkanlığa seçilen Serdal Adalı’nın hayatı merak ediliyor. Peki Serdal Adalı kimdir, nasıl bir kariyeri var? İşte ayrıntılar…

Serdar Adalı kimdir?

Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğmuştur.

1984 yılında iş hayatına atılan Adalı, California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamıştır.

Adalı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yapmış, 2018'de ise tekrar bu göreve atanmıştır.

Ayrıca Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığını üstlenmiştir. 2013 ve 2020'de Beşiktaş başkanlık seçimlerinde aday olmuştur.