Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, Paris Saint-Germain’in yetenekli orta saha oyuncusu Cher Ndour’u kiralık olarak transfer etti. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ndour, 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş formasını giyecek. Ndour, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Braga’da kiralık olarak geçirmişti.

Cher Ndour’un Beşiktaş’a kiralık olarak transferi, Paris Saint-Germain ile yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti. Beşiktaş Kulübü, Ndour’un transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, genç futbolcuyu kadroya dahil etmenin mutluluğunu ifade etti. "Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz," denildi.

Cher Ndour, genç yaşta yetenekleriyle dikkat çeken bir futbolcu olarak biliniyor. Geçtiğimiz sezonu Portekiz'in Braga takımında kiralık olarak geçiren Ndour, burada 11 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti. Genç futbolcu, özellikle orta sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle tanınıyor. PSG'nin altyapısından yetişen Ndour, Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yapacak.

Beşiktaş'ta kadro hareketliliği

Beşiktaş, Cher Ndour’u kadrosuna katarak orta saha bölgesinde önemli bir güç kazandı. Transfer döneminde kadrosunda değişiklikler yapan siyah-beyazlılar, İspanyol stoper Javi Montero’yu Racing Santander'e transfer ederek savunma hattında da yeniliklere gitti. Ndour'un, Beşiktaş'ın oyun sistemine adaptasyonu ve takıma sağlayacağı katkı merakla bekleniyor.

Beşiktaş taraftarları, Cher Ndour'un transferiyle ilgili heyecanlı. Taraftarlar, Ndour'un enerjik oyun tarzının ve yeteneklerinin takıma nasıl etki edeceğini görmek için sabırsızlanıyor.