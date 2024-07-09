Geçen sezon Süper Lig'de ismini duyuran Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip var. Sports Digitale'nin haberine göre Premier Lig takımı Fulham, Beşiktaş'ın genç oyuncusuna göz dikti.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin radarında. Muhteşem bir performans sergileyen genç futbolcu için bu kez İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Sports Digitale'in haberine göre, Fulham ve Beşiktaş yetkilileri temasa geçti. Fulham, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş’a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Kulübü ise bu teklife sıcak bakıyor.

Milli takımla ilk maçına çıktı

18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atan ve 3 asist yapan genç santrfor, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kılıçsoy, geçtiğimiz günlerde İtalya karşısında Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80'inci dakikada oyuna girerek, A Milli formayla ilk maçına çıktı.

Fulham'ın teklifi

Fulham, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş’a 20 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Kulübü ise bu teklife olumlu bakıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Semih Kılıçsoy Premier Lig'de boy gösteren bir diğer Türk futbolcu olacak. Fulham'ın bu hamlesi, genç yeteneğe olan güvenlerini ve onu kadrolarına katma isteğini açıkça ortaya koyuyor.

Beşiktaş teklife sıcak bakıyor

Beşiktaş yönetimi, genç yıldızları Semih Kılıçsoy için gelen 20 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Beşiktaş hem maddi olarak önemli bir gelir elde edecek hem de altyapısından yetiştirdiği bir oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olmasının gururunu yaşayacak.