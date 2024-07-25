Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Kiralık gönderilmesi gündeme gelen Hadziahmetovic, takımda kalma isteğini kulübe iletti ve forma mücadelesine hazır olduğunu belirtti.

Tamamen iyileşti

27 yaşındaki Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sol diz kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması geçiren oyuncu, uzun bir rehabilitasyon süreci geçirdi ve tamamen iyileşti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Amir Hadziahmetovic, takımda kalmak istediğini ve kiralık gitme gibi bir planının olmadığını belirtti. Başarılı futbolcu, maç ritmini yakaladıktan sonra formasını geri alacağına olan inancını dile getirdi. Hadziahmetovic, "Beşiktaş'ta kalıp forma rekabetinde yer almak istiyorum. Sağlığım tamamen yerinde ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Yönetimin kararı bekleniyor

Beşiktaş teknik heyeti ve yönetimi, Hadziahmetovic'in takıma katkı sağlayacak seviyeye gelmesi için gerekli tüm destekleri sunacaklarını belirtti. Kulüp, oyuncunun performansını yakından takip ederek, takım içi rekabeti artırmayı planlıyor.