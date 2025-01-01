Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni başkanı Serdal Adalı liderliğinde teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiriyor. Adalı, Yalçın ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İlk icraat teknik direktör seçimi oldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, yönetim kurulundaki ilk toplantısında teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Başkan Adalı’nın uzun vadeli planlarına sıcak bakan Sergen Yalçın ile yapılacak resmi görüşmenin, Rizespor maçı sonrası gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Uzun vadeli anlaşma

Daha önce Beşiktaş’ta kısa vadeli sözleşmelere imza atan Sergen Yalçın’ın, bu kez 3.5 yıllık anlaşmaya “Evet” dediği öğrenildi. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Teknik ekip belirlendi

Yalçın’ın ekibinin büyük oranda netleştiği belirtiliyor. İşte Yalçın’ın teknik ekibi:

Murat Şahin – Yardımcı Antrenör

Levent Açıl – Kaleci Antrenörü

Murat Kaytaz – Performans Analizi Sorumlusu

Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz – Atletik Performans Antrenörleri

Ayrıca, geçiş sürecinde takımın başında yer alan Serdar Topraktepe’nin de yardımcı antrenör olarak görevine devam etmesi planlanıyor.

Beşiktaş’ta ilk dönem başarısı

Beşiktaş’taki ilk döneminde 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet alarak 1.84 puan ortalaması yakalayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıları Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda zirveye taşımıştı.

Yeni hedefler: Gençleşme ve transfer planları

Başkan Serdal Adalı, kulübü gençleştirmek ve gurbetçi Türk oyuncuları kadroya katmak için yoğun bir transfer çalışması başlattı. Sol bek ve kanat pozisyonları öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Sergen Yalçın göreve hazır

Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Yalçın, yönetimdeki belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından göreve hazır olduğunu bildirdi. Takımı yeniden zirveye taşıma hedefiyle kısa süre içinde antrenmanlara başlayacak.