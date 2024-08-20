Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu kritik mücadele öncesinde kadrosunu netleştirdi, ancak Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey UEFA'ya bildirilen listeye dahil edilmedi. Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı iki maçlık eşleşmede galip gelerek Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın kadrosu:



Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Maçın hakemi Danimarka'dan

Mücadeleyi Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek ve karşılaşma TSİ 21.30'da Thun kentinde oynanacak. Beşiktaş, bu maçı kazanarak ikinci maç öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından antrenmanlarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas idmanı ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Takım, Lugano maçı için yarın sabah yapacağı son antrenmanın ardından, 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek.