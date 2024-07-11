Beşiktaş'ta Banka Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul Beşiktaş'ta Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın ATM'sinde yangın çıktı. Saat 22.30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede bankanın üst katlarına sıçradı ve çevrede paniğe yol açtı.

Yangının başlangıcı ve yayılması

Yangın, bankanın ATM'sinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler hızla bankanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara ulaştı. Yangının hızlı yayılması, çevredeki vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Can ve mal kaybı

Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için hızlı bir çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak bankanın dış cephesinde ve üst katlarında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor.