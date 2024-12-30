Beşiktaş’ta başkanlık seçimlerinin ardından teknik direktörlük konusu yeniden gündeme geldi. Dün yapılan seçimde Hüseyin Yücel’i geride bırakarak başkanlığa seçilen Serdal Adalı, takımın başına Sergen Yalçın’ı getirmek için harekete geçti. İkilinin bu akşam bir araya geleceği ve Yalçın’ın Beşiktaş’a geri dönüşünün masaya yatırılacağı iddia edildi.

Zorlu süreçte teknik direktör arayışı

Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile başlayan siyah-beyazlılar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik adamla yollarını ayırmıştı. Takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe getirilmiş ve sezon ortasında teknik direktör arayışları hız kazanmıştı.

Geçmişte Beşiktaş’a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandıran Sergen Yalçın, sezon ortasında kulüpte yaşanan yönetimsel karışıklıklar nedeniyle göreve sıcak bakmamıştı. Ancak Serdal Adalı’nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından, Yalçın’ın takımın başına geçme ihtimali yeniden güçlendi.

Sergen Yalçın kimdir?

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerine 1989 yılında Beşiktaş’ta başladı. 10 numaralı formasıyla efsaneleşen Yalçın, futbolculuk kariyerinde üç şampiyonluk yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 2010 yılında başlayan Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Hücum futboluna dayalı oyun anlayışı ve genç yeteneklere verdiği önemle tanınan Yalçın, taraftarların da sevgilisi olmayı başardı.

Görüşmenin detayları merak ediliyor

Bu akşam yapılması beklenen Serdal Adalı-Sergen Yalçın görüşmesinden çıkacak sonuç, Beşiktaş’ın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Taraftarlar, Yalçın’ın yeniden takımın başına geçip geçmeyeceğini merakla bekliyor. Yönetimin, görüşmelerin ardından resmi açıklama yapması bekleniyor.