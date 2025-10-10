İzmir’de kan donduran cinayet: Üç ölü, 18 yıl ceza

Erdoğan: Gazze görev gücünde Türkiye de yer alacak

Çerçioğlu Efeler ilçesi muhtarları ile bir araya geldi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üşümezsoy açıkladı: Marmara'da 7.8'lik deprem olası mı?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları belli oldu

Beşiktaş, yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkililerinin bilgilendirildiğini, futbolcunun tedavisinin İstanbul’da sürdüğünü duyurdu.

Szymanski’nin bonservisi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.