Beşiktaş, futbolcusu El Bilal Toure’nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisinin kulüp sağlık ekibi tarafından İstanbul’da sürdürüldüğü bildirildi.
Beşiktaş’tan Resmi Açıklama
Kulüpten yapılan açıklamada, “Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Mali Milli Takımı Bilgilendirildi
Beşiktaş, yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkililerinin bilgilendirildiğini, futbolcunun tedavisinin İstanbul’da sürdüğünü duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ